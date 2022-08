Nach Hochzeit mit J.Lo: Ben Afflecks Haus steht zum Verkauf!

Ben Affleck (50) will seine Villa loswerden! Am vergangenen Samstag heiratete der Schauspieler seine Partnerin Jennifer Lopez (53) auf seinem Anwesen in Georgia. Für die Hochzeit wurde vor der Eingangstür ein meterlanger weißer Teppich ausgelegt, auf dem das Brautpaar mit seinen Gästen flanierte. Doch das Haus in Georgia ist nicht Bens einzige Bleibe. Er hat auch eine Villa in Pacific Palisades. Diese steht jetzt nach der Heirat zum Verkauf.

Auf Paparazzi-Bildern ist zu erkennen, dass ein Verkaufsschild vor Bens Haus in Los Angeles angebracht wurde. People zufolge steht die Bude für 30 Millionen Euro zum Verkauf. Das Anwesen ist 13.500 Quadratmeter groß, hat sieben Schlafzimmer, neun Badezimmer und bietet einen Blick auf die umliegenden Berge. Außerdem gibt es einen Weinkeller, einen Theatersaal und ein Spa-Bereich.

Wall Street Journal zufolge habe Ben das Haus im Jahr 2018 für 19 Millionen Euro gekauft, nach der Scheidung von Jennifer Garner (50). Bis der 50-Jährige wieder mit J.Lo zusammen kam, lebte er alleine in dem Haus. Nach der Heirat habe Ben laut TMZ geplant, in J.Los Villa in Los Angeles zu ziehen. Bevor es so weit ist, soll das Haus jedoch komplett renoviert werden.

MEGA Verkaufsschild vor Ben Afflecks Haus in Pacific Palisades

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

