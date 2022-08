Erste Pics: So romantisch heiratete Sarah Hyland ihren Wells

Sarah Hyland (31) hat Ja gesagt! Drei Jahre nach der Verlobung mit ihrem Liebsten Wells Adams (38) ist der Modern Family-Star am vergangenen Samstag endlich vor den Altar geschritten – zuvor hatten sie und der ehemalige Bachelorette -Kandidat ihre Hochzeit schon zwei Mal verschieben müssen. Umso traumhafter war nun die Zeremonie auf einem Weingut in Kalifornien, der auch zahlreiche prominente Gäste beiwohnten. Jetzt gibt es die ersten Fotos von Sarahs romantischer Hochzeit!

An ihrem großen Tag entschied sich die Schauspielerin für ein schulterfreies Brautkleid mit Raffungen und einer ausladenden Schleppe. Ihre Haare fielen in Locken über ihre Schultern und wurden von einem langen Brautschleier zusammengehalten. Wells trug einen dunkelblauen Anzug mit gleichfarbiger Krawatte und Ansteckblume, die perfekt zu Sarahs Brautstrauß passte. Beim Sprechen ihrer Ehegelübde in einem Meer von Blumen konnten beide ihre Tränen dann nicht zurückhalten und fielen sich anschließend glücklich in die Arme.

Abgehalten wurde die Trauung übrigens von keinem Unbekannten: Niemand Geringerer als Jesse Tyler Ferguson (46), Sarahs "Modern Family"-Kollege, nahm den beiden ihre Versprechen ab. Neben ihm nahmen noch ungefähr weitere 150 Menschen an der Trauung, dem anschließenden schicken Dinner und der Party inklusive Liveband unter der kalifornischen Sonne teil.

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifonien

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland und Wells Adams bei ihrer Hochzeit, August 2022 in Kalifonien

Backgrid/Garrett Press/MEGA Sarah Hyland, Jesse Tyler Ferguson und Wells Adams

