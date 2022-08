Todtraurig? Alex Rodriguez grinst Ex J.Los Hochzeit weg

Was sagt Alex Rodriguez (47) zu dem Liebesglück seiner Ex? Im Jahr 2017 kam der ehemalige Baseballspieler mit Jennifer Lopez (53) zusammen. Zwei Jahre später gaben sie ihre Verlobung bekannt, doch zum Traualtar schritten sie nie. Nach ihrer Trennung wurden J.Lo und ihr Ex-Freund Ben Affleck (50) ein Paar, den sie vergangenen Samstag heiratete. Während die Sängerin mit dem Schauspieler den Bund der Ehe einging, war A-Rod im Netz aktiv – und lachte die Hochzeits-News einfach weg...

Auf Instagram postete A-Rod ein Video, in dem er seinen Followern erklärt, woher seine Klamotten stammen. Der Sportler trägt einen Denim-Look, dazu einen braunen Gürtel und braune Schuhe. Seine Schuhe kaufte der 47-Jährige in Italien, sein Gürtel stammt noch aus High-School-Zeiten, verriet der Ex von J.Lo. Doch sowohl seine Jeans als auch sein Hemd seien von Ralph Lauren (82), betonte er grinsend. Aufmerksamen Fans fiel auf, dass auch Jennifers Kleid, das sie am Tag ihrer Hochzeit trug, von derselben Marke war. Ob Alex damit eine Verbindung zu seiner Ex-Frau herstellen wollte?

Auf Fotos von der Zeremonie am Samstag ist das schöne Couture-Kleid von Ralph Lauren mit Flatterärmeln, einem offenen Rücken und einem bodenlangen Rock zu sehen. Dazu trug die Braut einen meterlangen Schleier. Die Feier fand auf Bens Anwesen in Georgia statt. Zur Tür der Villa wurde ein weißer Teppich ausgelegt, auf dem das Brautpaar seine Gäste begrüßte.

ActionPress Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck, Schauspieler

MEGA / Jose Perez Jennifer Lopez, Emme Muniz und Seraphina Rose Affleck in New York

