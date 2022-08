Wegen Piqués neuer Liebe? Fotos zeigen eine traurige Shakira

Shakira (45) soll aktuell sehr wütend auf ihren Ex-Freund Gerard Piqué (35) sein. Nach der Trennung im Juni wurde der Fußballer jetzt mit seiner Freundin Clara Chia Marti gesichtet. Zuvor habe sich das Paar allerdings Berichten zufolge geeinigt, erst ein Jahr nach der Trennung wieder mit neuen Partnern in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Dass ihr Ex dies nicht eingehalten hat, soll die Sängerin nicht besonders erfreuen. Auf neuen Paparazzi-Bildern, die Shakira bei einem Spaziergang mit ihren zwei Söhnen zeigen, sieht die Kolumbianerin ziemlich niedergeschlagen aus.

Auf den Fotos, die Mail Online vorliegen, erkennt man Shakira und ihre Söhne, wie sie mit ihrem Hund Gassi gehen. Dabei hält die "Whenever, Wherever"-Interpretin die Jungs an den Händen, sieht allerdings nicht besonders glücklich aus. Außerdem wurde sie fotografiert, als sie gerade mit den beiden Jungs auf einer Bank eine Pause einlegt. Kurz nach dem Ausflug des Trios entstanden die Aufnahmen von Gerard, der mit Clara knutscht. Die Bilder wurden von dem spanischen Fernsehsender Telecinco veröffentlicht.

Warum diese Aufnahmen Shakira wohl besonders verletzen, erklärte Moderatorin Laura Roige: "Ich habe sehr viel Liebe gesehen, das wird Shakira wehtun, denn das ist ein Gerard Piqué, den wir so noch nie gesehen haben. So habe ich ihn mit der Sängerin noch nie gesehen." Zudem soll der Fußball-Profi seine neue Freundin bereits vor der Trennung gedatet haben, wie ein Insider The Sun berichtete.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

Action Press / Splash News Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan im Juni 2022

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Januar 2012

