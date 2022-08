Lauren Goodger gibt Update: Ihr und dem Baby geht es besser

Lauren Goodger (35) lässt ihre Fans aufatmen! Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit macht momentan eine schwere Zeit durch. Im Juli verlor sie ihr zweites Baby kurz nach der Geburt und vor wenigen Tagen erkrankten sie selbst und ihre einjährige Tochter Larose. Besonders belastend war, dass nicht ganz klar wurde, was den beiden fehlt. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Lauren und ihrem Kind geht es schon wieder etwas besser.

Auf Instagram teilte die Beauty nun nämlich Aufnahmen, die Larose in einem Hochsitz zeigen. In dem Clip futtert die Kleine vergnügt Tomatenstückchen. "Uns geht es schon wieder besser", schrieb Lauren zu dem Video – garniert mit einem Herz-Emoji mit Verband. Wie fidel ihr Baby auf den Beinen ist, beweisen weitere Aufnahmen, auf denen Larose in einem Badezimmerschrank herumklettert.

Ihre Fans wird es freuen, Lauren und ihre Kleine so vergnügt zu sehen – denn vor wenigen Wochen hatten schlimme Nachrichten die Runde gemacht: Angeblich soll der Vater ihres verstorbenen Kindes sie angegriffen und geschlagen haben. In der Folge wurde die Britin auch mit einem blauen Auge gesichtet.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrer Tochter Larose

Instagram / laurengoodger Lauren Goodgers Tochter Larose im August 2022

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

