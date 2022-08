Schwere Zeit: Lauren Goodger und ihr Kind sind erkrankt!

Lauren Goodger (35) wird erneut auf die Probe gestellt. Erst vergangenen Monat verlor die The Only Way Is Essex ihr zweites Baby kurz nach der Geburt. Eine traumatische Zeit für die Britin, die zuvor schon den Tod ihres Ex-Freundes Jake McLean verkraften musste. Nun hat Lauren erneut mit Sorgen zu kämpfen: Sie und ihre einjährige Tochter Larose sind an einer mysteriösen Krankheit erkrankt.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige ihr Leiden mit ihren Fans. "Letzte Woche hat Larose etwas angeschleppt, von dem ich dachte, es wären die Windpocken. Und dann hatte sie es an den Füßen, an den Händen und am Mund und ich habe mich jetzt auch damit angesteckt", schrieb sie. Beiden ginge es gar nicht gut und sie wolle jetzt einen Arzt aufsuchen. "Diesen Morgen fühle ich mich schlechter als die ganze Woche", klagte sie.

Vor ein paar Wochen erst hatte Lauren ärztlich versorgt werden müssen – der Vater ihres verstorbenen Kindes Charles Drury soll sie geschlagen haben. Während der Beerdigung ihrer neugeborenen Tochter war es Berichten zufolge zwischen den beiden zu einer Auseinandersetzung gekommen. Charles wurde danach zwar festgenommen, aber kurze Zeit später auf Kaution wieder freigelassen.

Instagram / laurengoodger Jake McLean und seine Ex-Freundin Lauren Goodger

Getty Images Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

