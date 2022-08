Süß: Prinz Harry crasht Meghans erste Podcast-Aufzeichnung

Mit dieser Unterbrechung hatte Herzogin Meghan (41) sicherlich nicht gerechnet! Nach ihrer Hochzeit legten die Schauspielerin und Prinz Harry (37) 2020 ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. Seitdem bauen sich die Eheleute immer mehr ihre finanzielle Unabhängigkeit auf: Neben ihrer Homestory, die Meghan und Harry gemeinsam mit Netflix drehen, arbeitete der Royal bis vor Kurzem an seinen Memoiren. Aber auch seine Frau hat Pläne: Ein eigener Podcast! Doch während Meghans erster Aufnahme platzte unerwartet ihr Ehemann herein!

In der ersten Episode ihres Podcasts "Archetypes" sprach Meghan mit ihrer engen Freundin Serena Williams (40) – doch während der Aufnahme bekamen die Frauen überraschenden Besuch: Auch Harry wollte dem Tennisprofi "Hallo" sagen! "Mir gefällt, was du mit deinen Haaren gemacht hast! Das ist eine tolle Ausstrahlung", schwatzte der 37-Jährige mit Podcast-Gast seiner Frau. "Danke, mein Schatz", verabschiedete Meghan ihren Mann nach einer kleinen Plauderei und vertiefte sich daraufhin wieder in das Gespräch mit Serena.

Nachdem Harry Serenas neue Frisur bemerkte, drehte sich das Gespräch der Freundinnen rund um das Thema Ehrgeiz: "Ehrgeiz ist eine schreckliche Sache für eine Frau – zumindest für manche. Da ich die Negativität dahinter gespürt habe, ist es wirklich schwer, sie wieder loszuwerden. Ich kann es auch nicht übersehen, bei den [...] Mädchen und Frauen, die sich ständig kleinmachen", berichtete die Zweifach-Mama.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juni 2022 in London

Getty Images Serena Willam im September 2015

Getty Images Herzogin Meghan auf Tonga

