Tot im Hotelzimmer: Herzogin Camilla trauert um ihren Cousin

Schlimme Nachrichten für das britische Königshaus! Camilla Parker Bowles (75) hat keinen allzu leichten Stand bei der Bevölkerung. Als einstige Affäre und heutige Ehefrau von Prinz Charles (73) stand sie seit jeher in Konkurrenz zu der vielerorts verehrten Prinzessin Diana (✝36). Nun musste Camilla einen schweren Schlag verkraften: Sie nimmt Abschied von ihrem Cousin Abschied. Charles Villiers ist im Alter von 59 Jahren unerwartet verstorben.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, sei Charles bereits in der vergangenen Woche leblos in seinem Hotelzimmer im noblen Londoner Stadtteil Marylebone aufgefunden worden. Der Cousin von Camilla habe am Tag zuvor in der Unterkunft eingecheckt. Ein offizielles Statement zur Todesursache liege noch nicht vor, man gehe zurzeit jedoch von einem Suizid aus. In dem Bericht ist weiter von finanziellen Problemen die Rede.

Zudem befand sich Camillas Cousin in einem seit Jahren laufenden Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Emma Villiers. Obwohl sich das Paar bereits vor zehn Jahren getrennt hatte, ist die Scheidung bis heute nicht vollzogen. Seit 2014 standen sich Charles und Emma außerdem vor Gericht gegenüber.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress / Royalfoto Herzogin Camilla und Prinz Charles bei der Gartenschau in Sandringham im Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla im Juni 2022

Getty Images Herzogin Camilla und ihr Mann Prinz Charles



