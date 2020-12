Es dreht sich noch immer alles um Prinzessin Diana (✝36). Die vierte Staffel der Erfolgsserie The Crown handelt hauptsächlich von der tragischen Liebesbeziehung zwischen Prinz Charles (72) und seiner damaligen Ehefrau Diana. Zudem jährt sich dieses Jahr zum 25. Mal ihr bekanntestes Interview, in dem sie private Einblicke in ihre Ehe mit Charles gab. Daher nimmt das Interesse an Lady Di und ihrem Leben auch 23 Jahre nach ihrem Tod nicht ab. Wie ist das für ihren Ex-Gatten? Prinz Charles soll frustriert sein, weil die Vergangenheit immer wieder ausgegraben wird.

Früher soll Charles regelrecht von ihrer Popularität eingeschüchtert gewesen sein. Das verriet nun ein Insider gegenüber 9honey. Er war angeblich eifersüchtig auf die ständige Aufmerksamkeit, die seine Ehefrau bekam. Jedoch sehe er das plötzlich wiederkehrende Interesse an Diana nicht als Bedrohung. "Ich denke, es ist mehr die Frustration, dass das Vergangene immer wieder aufgearbeitet wird, wenn er versucht, nach vorne zu blicken... und das versucht er schon seit 15 Jahren", betonte die Quelle weiter im Interview. Denn so lange ist der Prinz bereits mit seiner neuen Ehefrau Camilla Parker Bowles (73) verheiratet.

In der neuesten Staffel von "The Crown" wird auch die Affäre von Prinz Charles und Camilla während der Ehe mit Diana thematisiert. Einige Fans teilten daraufhin vorwurfsvolle Aussagen auf dem gemeinsamen Social-Media-Account der beiden. Das Ganze ging so weit, dass das royale Paar die Kommentarfunktion dann einschränkte.

Getty Images Prinzessin Diana im November 1996

Getty Images Prinz Charles im Juli 2020 in London

Getty Images Prinz Charles und Camilla, Kanada 2009

