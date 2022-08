Wegen Ex-Verlobtem: Chethrin Schulze nahm ganze 20 Kilo zu

Chethrin Schulze (30) sah zu Beginn ihrer Karriere noch ganz anders aus. Die Reality-TV-Bekanntheit erlangte 2016 durch eine Show zum ersten Mal Ansehen: Bei Curvy Supermodel schaffte sie es sogar bis ins Halbfinale. Doch damals hatte sie noch einige Kilos mehr auf der Waage – und die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin weiß auch ganz genau, warum: Chethrins Ex-Verlobter war schuld an ihrer Gewichtszunahme!

Das mutmaßte sie nun in dem Podcast "Lose Luder" mit Désirée Nick (65). "Unser Hobby war Essen. Die 20 Kilo mehr waren das Derbste, was ich je erlebt habe. Aber ich hab es gar nicht gemerkt, weil ich den Mann geliebt habe", gab Chethrin ehrlich zu. Sie glaubt, dass das letztendlich auch zu ihrem Rauswurf bei "Curvy Supermodel" geführt habe: "Bei mir hat man gesehen, dass es angefressen ist und nicht genetisch. Ich habe einfach nur zu viel gegessen." Daher soll die Produktion befürchtet haben, dass Chethrin die Pfunde einfach wieder verlieren könnte.

Als sie sich irgendwann von ihrem Ex trennte, sagte sie den Kilos dann den Kampf an und versuchte, etwas an sich zu ändern. Das Resultat: Sie hat tatsächlich einfach zu viel gegessen und es war nicht unbedingt genetisch bedingt. Nun fühlt sich Chethrin augenscheinlich wieder pudelwohl in ihrer Haut!

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

RTLZWEI Chethrin Schulze, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Sternchen

