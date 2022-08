Ehrliches Statement: Britney Spears weint sich in den Schlaf

Britney Spears (40) gewährt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt! Die vergangenen Monate und Jahre waren nicht leicht für die Sängerin. Kurz nachdem die "Toxic"-Interpretin der jahrelangen Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (70) entkommen war, beschuldigte sie ihr Ex Kevin Federline (44), eine schlechte Mutter zu sein. Für die "Princess of Pop" ist das alles offenbar noch immer schwer zu verkraften. Im Netz gab Britney nun öffentlich zu, wie traumatisiert sie wirklich ist!

Via Instagram richtete Britney am Dienstag einige herzzerreißende Worte an ihre Fans und erklärte, wie sehr ihr die vergangenen Jahre zugesetzt haben. "Nun, die Wahrheit ist: Meine Laune ist schon besser, aber ich werde für immer von meiner Vergangenheit traumatisiert sein. Es gibt keine Möglichkeit, mich, meine Gefühle und meine Empfindlichkeit zu reparieren", schrieb sie unter einem Bild, auf dem die Blüte einer Rose zu sehen ist und fügte hinzu, dass sie sich deshalb noch immer die meiste Zeit in den Schlaf weinen würde.

Weiter erklärte die 40-Jährige, dass sie sich unsicher in ihrem eigenen Körper fühle. "Sie sagen: 'Aber, du bist doch eine Performerin.' [...] Aber auf der Bühne ist alles einstudiert. Und im realen Leben habe ich keinen blassen Schimmer. Aber ich arbeite daran", gab Britney zu und erzählte weiter, dass sie sich eine Art Wunder wünsche, damit es ihr und ihrem Seelenleben bald wieder besser geht – immerhin würde ihr nicht einmal ihre Therapie helfen können.

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

