Jake Paul verrät: Er und Julia stecken in der Babyplanung!

Jake Paul (25) ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen! Im März 2020 machte der YouTuber seine Beziehung zu seiner Modelfreundin Julia Rose öffentlich. Seitdem sorgten die zwei jedoch immer wieder für Schlagzeilen – denn nachdem sich das Paar bereits nach nur einem Monat wieder trennte, führten sie eine waschechte On-off-Beziehung. Doch nun scheint sich die Liebe zwischen dem Boxer und seiner Partnerin gefestigt zu haben. Wie Jake jetzt verriet, wollen er und Julia sogar ihre eigene Familie gründen!

In seiner neuen YouTube-Show "BS w/Jake Paul" plauderte Jake neue Wendungen aus seinem Privatleben aus – denn der Sportler und seine Liebste haben sich offenbar dazu entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen. "Julia und ich sprechen gerade darüber, wann wir ein Baby kriegen sollten", verriet er in der Folge, in der er sich mit Sportkollege Sean O'Malley zum Quatschen traf.

Vor einigen Monaten standen noch alle Zeichen auf Rosenkrieg – denn auch im Netz stichelte der 25-Jährige gegen die hübsche Brünette, nachdem die zwei erneut ihre Trennung verkündeten. Dass Jake und Julia inzwischen sogar mit der Babyplanung begonnen haben, würde jedoch bedeuten, dass sich die zwei inzwischen wieder ganz sicher miteinander sind.

Instagram / jakepaul Julia Rose und Jake Paul im April 2022

Instagram / jakepaul Jake Paul mit seiner Freundin Julia Rose

Getty Images Jake Paul nach einem Boxkampf im August 2021

