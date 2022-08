Keine Süßigkeiten: Darauf hat schwangere Jasmin Wagner Bock!

Jasmin Wagner (42) hat den Appetit auf diese Lebensmittel verloren! Die Sängerin, die früher noch als Blümchen bekannt war, gab im Juli dieses Jahres niedliche News bekannt: Sie erwartet ihr erstes Kind! Mittlerweile ist das auch nicht mehr zu übersehen, denn bei Auftritten präsentiert sie ihre Kugel. Hat die "Herz an Herz"-Interpretin eigentlich auch Gelüste? Das isst Jasmin derzeit am Liebsten!

Im Interview mit Bild sprach sie über ihre Schwangerschaft und gab interessante Einblicke. Hunger auf Dessert hat die 42-Jährige momentan so gar nicht. "Süßigkeiten und Kaffee sind für mich völlig uninteressant geworden in der Schwangerschaft. Im Endeffekt sorgt mein Baby dafür, dass ich mich sogar noch besser ernähre", lachte Jasmin. So knabbere sie gerne an einem Vollkorn-Käsebrot und auch an Rohkost wie Paprika, Karotten und Gurke. Aber Eiweißriegel, Bananen und Äpfel seien aktuell ebenfalls ihre Wegbegleiter.

Diese Lebensmittel scheinen ihr auch jede Menge Energie zu geben. Denn trotz Baby im Bauch hüpft Jasmin weiterhin auf der Bühne herum und performt für ihre Fans. Das färbt wohl auch auf ihr Ungeborenes ab. Denn abends, wenn die Musikerin langsam runterkommt, fängt ihr kleines Wunder an, aktiv zu werden: "Das Baby scheint eher unsere Choreografien nachzutanzen, wenn ich am Abend im Bett liege.“

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Getty Images Sängerin Jasmin Wagner

Timm, Michael / ActionPress Jasmin Wagner im August 2022

