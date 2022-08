Im siebten Monat: Jasmin Wagner performt kugelrund auf Bühne

Für Jasmin Wagner (42) geht es noch lange nicht in die Babypause! Die Musikerin, die unter ihrem Künstlernamen Blümchen bekannt wurde, verkündete kurz nach der Scheidung ihres Ehemanns Frank Sippel, dass sie und ihr neuer Freund Nachwuchs erwarten. Doch statt ihre Schwangerschaft in Ruhe zu genießen, tourt die Sängerin aktuell durch Europa. Und auch im siebten Monat liefert Blümchen mit ihrer Bühnenperformance ab!

Wie Jasmin bei einem Konzert am vergangenen Samstag bewies, kann sie auch mit einer XXL-Babykugel die Fans verzaubern: Während sie ihre Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" performte, trug die 42-Jährige einen pinken Oversize-Blazer, der ihren Bauch geschickt kaschierte. Dazu kombinierte sie kurze Shorts in derselben Farbe und schwarze Overknee-Boots. Um ihren Bühnen-Look komplett zu machen, band Jasmin einige Haarsträhnen zu zwei süßen Zöpfen und schmückte sich zudem mit silberfarbenen Ohrringen.

Schon vor wenigen Wochen berichtete die werdende Mama von ihren Tour-Auftritten während der Schwangerschaft – und machte klar, dass sie weiterhin Vollgas geben wird. "Das Reisen ist zurzeit recht zermürbend und kompliziert. Aber sobald man auf der Bühne steht, ist alles vergessen", erklärte Jasmin gegenüber Bild.

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jasmin Wagner im August 2022

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jasmin Wagner im August 2022

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Jasmin Wagner im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de