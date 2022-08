Kuschelkurs: Kourtney Kardashian unterstützt Travis auf Tour

Sie schweben immer noch auf Wolke sieben! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) haben sich nach dem Krankenhausschock des Blink-182-Drummers wohl wieder etwas erholt. Im Netz präsentieren sich die beiden nämlich verliebter denn je und knüpfen da an, wo sie aufgehört haben: beim Knutschen und Fummeln. Kourtney teilt nämlich nun einige Bilder, die sie und Travis in ziemlich intimen Momenten zeigen!

Via Instagram führt die 42-Jährige ihre Liebesshow mit dem Musiker fort. Aktuell tourt der Schlagzeuger mit seiner Band durch die Gegend. Als Ehefrau ist natürlich auch Kourt zur Unterstützung dabei. Allerdings sorgt die The Kardashians-Beauty wohl eher für Ablenkung. Ob bei den Proben am Schlagzeug oder kurz vor einem Auftritt – die dreifache Mutter weiß, wie sie ihren Ehemann verwöhnen kann: mit Streicheleinheiten und Küssen. "Zeit fürs Schlagzeugüben" oder "Tour-Ehefrau" kommentiert sie ihre Beiträge im Netz.

Seitdem Travis aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gibt der Drummer allmählich wieder Vollgas. Dass ihm die Auftritte und die Musik gefehlt haben, machte erst kürzlich ein Insider gegenüber Perez Hilton deutlich. "Er versucht, seinen Körper zu schonen, aber er konnte es kaum abwarten, sich wieder an die Arbeit zu machen und ein paar Projekte zu beenden, die auf seinem Plan stehen", verriet die Quelle dem Onlinemagazin.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker auf dem roten Teppich

