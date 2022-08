"Perfekter Zeitpunkt": Darum kehrt Cindy aus Marzahn zurück

Auf dieses Comeback haben viele gewartet! Mit ihrer Figur Cindy aus Marzahn erklomm Ilka Bessin in den 2000er Jahre den Comedy-Olymp. Nach sechzehn Jahren war denn Schluss mit der schrillen Berlinerin im knalligen Jogginganzug. Bis jetzt: Mit vier Folgen der "Die Cindy aus Marzahn Show" kehrt sie jetzt zurück ins Fernsehen. Jetzt verriet Ilka, wieso sie nun nach sechs Jahren doch wieder in die Rolle schlüpft.

"Es ist an der Zeit. Es muss wieder Farbe in die Welt, pink muss wiederkommen!", erklärte sie gegenüber Bild. Ilka habe damals mit Cindy aufgehört, um mit der Figur nicht zu nerven – jetzt hätten aber immer mehr Leute nach einem Comeback gefragt. Für die Comedienne fühlt sich das im Anbetracht des schwierigen Weltgeschehens passend an: "Ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Ich weiß nur, es ist der perfekte Zeitpunkt, um den Menschen einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

Ilka wolle den Menschen die Möglichkeit geben, mal abzuschalten und sich ganz ihrem Humor hinzugeben. "Mit Cindy möchte ich einfach wieder mal zeigen, dass sie lachen und für einen Moment vergessen sollen, was es alles so gibt", führte die 50-Jährige weiter aus. Dennoch werde sich Cindy auf der Bühne auch mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigen.

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin im August 2022

Anzeige

Getty Images Cindy aus Marzahn beim Bambi 2011

Anzeige

Galuschka, Horst Ilka Bessin, Komikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de