Schon Ende August: Avril Lavigne bekommt Walk-of-Fame-Stern

Was für eine große Ehre für Avril Lavigne (37). Seit mehr als 20 Jahren steht die in Ontario geborene Sängerin nun schon auf den Bühnen dieser Welt und begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum mit ihrer Musik. Bis heute erfreuen sich ihre Songs wie "Sk8er Boi", "Complicated" oder "Girlfriend" großer Beliebtheit. Jetzt soll Avril bald mit einem Stern auf dem Walk of Fame verewigt werden.

Wie die B.Z. nun berichtete, wurde diese große Neuigkeit am vergangenen Mittwoch von den Betreibern der Touristenmeile in Los Angeles bekannt gegeben. Bis zur feierlichen Eröffnung ihres eigenen Walk-of-Fame-Sterns muss die gebürtige Kanadierin auch gar nicht mehr so lange warten. Bereits am 31. August soll die goldene Plakette auf dem Hollywood-Boulevard enthüllt werden – es wird die 2731. Ehrung sein, die in den berühmten Bürgersteig eingelassen wird. Als Laudator und Gastredner des Events soll Machine Gun Kelly (32) – mit dem Avril vor wenigen Wochen noch gemeinsam durch die USA tourte – eingeladen worden sein.

Für die Sängerin scheint es ein ganz besonderes Jahr zu sein, denn im April hatte ihr Freund Mod Sun (35) um ihre Hand angehalten. Während einer Bootstour auf der Seine war der 35-Jährige vor Avril auf die Knie gegangen. "Ja, ich liebe dich für immer", hatte sie die Aufnahmen der Verlobung seinerzeit im Netz kommentiert.

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Getty Images Avril Lavigne, Sängerin

Instagram / avrillavigne Avril Lavigne im Juni 2022 in New York

