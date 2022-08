160 Kilo: DSDS-Star Menowin Fröhlich hat Angst zu sterben!

Große Sorgen um Menowin Fröhlich (34)! Anfang des Jahres konnte der einstige DSDS-Teilnehmer noch tolle News verkünden: Er und seine Frau Senay (31) begrüßten ihr sechstes gemeinsames Kind auf der Welt. Danach ging es für den Musiker allerdings bergab. Wegen Trunkenheit am Steuer befand ein Gericht ihn für schuldig und verurteile ihn zu 14 Monaten Gefängnis. Auch körperlich hat Menowin eine gefährliche Grenze überschritten: Wegen seines Übergewichtes ist er sehr besorgt...

Das enthüllte der 34-Jährige nun in einem Interview mit RTL. Bei einer Größe von 1,73 m bringt Menowin 160 Kilo auf die Waage – eine große Belastung für ihn. "Ich habe manchmal Angst, einfach umzukippen", offenbarte der DSDS-Finalist von 2010. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Im vergangenen Jahr war Menowin umgeknickt und zog sich einen Bänderriss zu – danach sei er in eine Abwärtsspirale gerutscht. "Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen, keinen Sport mehr machen und habe dann nur noch rumgelegen und gegessen", erläuterte er.

Um dem ein Ende zu bereiten, habe sich Menowin nun für eine Schlauchmagen-OP entschieden. "Wenn ich die OP jetzt nicht durchführen würde, dann würde ich mich tot fressen. Die Ärzte haben mir auch zu einem schnellen Eingriff geraten", gab er preis. Mit der Operation wolle er sein Leben wieder in den Griff bekommen.

