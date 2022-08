Jennifer Lopez trug Hochzeitsschmuck für zwei Millionen Euro

Jennifer Lopez (53) griff für den perfekten Auftritt tief in die Tasche! Am Wochenende fand die Liebesgeschichte der Musikerin ihr Happy End: In einer romantischen Zeremonie heiratete die "Love Don't Cost A Thing"-Interpretin ihren Verlobten Ben Affleck (50). Für die Trauung schmiss sich die Beauty mächtig in Schale – und trug neben traumhaften Kleidern Schmuck im Wert von gut zwei Millionen Euro!

Wie Page Six berichtet, ließ sich Jen für ihren großen Auftritt nicht lumpen: Die zweifache Mutter trug an ihrem Hochzeitstag zunächst Perlenohrringe mit Diamantstecker – für schlappe 53.000 Euro. Diese kombinierte sie mit einem Ring, der ebenfalls 39.000 Euro kostete. Für den Empfang nach dem Jawort wählte J.Lo erneut exklusive Schmuckstücke: Zarte Perlenstecker im Wert von 85.000 Euro schmückten ihre Ohren. Das Highlight bewahrte sich die Schönheit aber für den späten Abend auf – Diamantohrringe mit 27 Karat, die angeblich unfassbare zwei Millionen Euro kosteten.

Und auch bei ihrer Kleiderwahl scheute Jennifer keine Kosten: Für ihren Ben schlüpfte die Schauspielerin in gleich drei Designer-Roben. Die guten Stücke ließen die Braut nicht nur strahlen, sondern kosteten sie zudem jeweils über eine Million Euro – das schätzte zumindest ein Experte.

X17 / ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

On The JLo Jennifer Lopez im August 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez in Venedig

