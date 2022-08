Lässiger Sport-Look: Rita Ora präsentiert ihr Hammer-Sixpack

Rita Oras (31) Stunden im Fitnessstudio scheinen sich gelohnt zu haben. Im Netz begeistert die Sängerin ihre rund 16,1 Millionen Abonnenten stets mit ihren Beiträgen. Dort präsentiert die gebürtige Britin auch immer wieder ihren durchtrainierten Körper in den verschiedensten Outfits. So posierte sie im vergangenen Sommer beispielsweise in farbenfrohen Bikinis, durch die ihre schlanke Körpermitte perfekt zur Geltung kamen. Jetzt zeigte Rita erneut stolz ihre Hammer-Bauchmuskeln.

Am vergangenen Mittwoch erwischten einige Paparazzi die "Body On Me"-Interpretin in London. Augenscheinlich kam sie gerade aus dem Gym, denn Rita war in einen coolen Sport-Look gekleidet, durch den ihr Sixpack perfekt zur Geltung kam. So entschied sich die 31-Jährige für ein kurzes schwarzes Oberteil, das sie mit einer grauen Shorts kombinierte, sodass ihr Bauch und ihre Taille frei blieben. Ihr Outfit vervollständigte sie schließlich mit hohen weißen Tennissocken, weiß-gelb gemusterten Turnschuhen sowie einer großen Sonnenbrille. Auf einem der Bilder wurde zudem auch ihr muskulöser Rücken perfekt in Szene gesetzt.

Lachend spazierte Taika Waititis (47) Partnerin durch die britische Hauptstadt und schien trotz der aufdringlichen Fotografen bester Laune zu sein. Angesichts der Gerüchte über eine Hochzeit des Paares hatte Rita auch allen Grund dazu, fröhlich zu sein. Zuletzt hatten die Fans sogar spekuliert, dass sich der Regisseur und seine Liebste in Neuseeland in den Flitterwochen befänden.

Raw Image LTD/MEGA Rita Ora im August 2022

Raw Image LTD/MEGA Rita Ora im August 2022

Getty Images Rita Ora, Schauspielerin

