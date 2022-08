Honeymoon? Rita Ora teilt Urlaubsfotos nach Heiratsgerüchten

Bestätigt Rita Ora (31) etwa hier ihre Hochzeit? Die Sängerin und Taika Waititi (47) sind seit über einem Jahr glücklich liiert. Vor wenigen Monaten kamen Gerüchte auf, dass sich die beiden Turteltauben verlobt haben sollen. Kurz darauf folgte die nächste Überraschung – laut Insidern haben sich die zwei bereits das Jawort gegeben! Bisher hat sich das Paar nicht dazu geäußert, doch jetzt veröffentlichte Rita verdächtige Bilder.

Via Instagram teilte die Britin einige Schnappschüsse, die sie in der neuseeländischen Stadt Wellington zeigen. "Die letzten paar Tage habe ich im Moment gelebt und jetzt bin ich zurück! Bleibt dran!", verkündete die Beauty ihren Fans. Ob es sich bei der Auszeit um die Flitterwochen handelt? Auf einem der Fotos war Taika zu erkennen, wie er vor der Küste seiner Heimat Neuseeland zu sehen ist.

Ritas Stylist James Brown meldete sich auf Instagram zu Wort und bestätigte die Spekulationen über eine Trauung der beiden Stars. "Gratulation, Frau Waititi Ora", schrieb er zu der Aufnahme, die ihn mit der "How We Do"-Interpretin zeigen. Ein weiterer Insider verriet gegenüber The Sun: "Es war eine wirklich intime Zeremonie und etwas ganz Besonderes für alle Anwesenden."

Instagram / ritaora Rita Ora in Wellington, Neuseeland

Instagram / ritaora Taika Waititi in Wellington, Neuseeland

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im August 2021 in Los Angeles

