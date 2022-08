Neu-Mama Jennifer Lawrence zeigt flachen Bauch im Minikleid!

Jennifer Lawrence (32) warf sich für ihre Date-Night richtig in Schale! Vor rund drei Jahren gaben sich die "Red Sparrow"-Darstellerin und der Galerist Cooke Maroney das Jawort. Im Februar 2022 machte dann die Geburt ihres Babys das Glück der beiden perfekt. Doch ein bisschen Zweisamkeit darf natürlich trotzdem nicht fehlen: Jennifer genoss nun in einem stylishen Outfit ein Dinner mit ihrem Mann Cooke.

Die Hunger Games-Darstellerin wurde vor wenigen Tagen mit ihrem Liebsten in einem Restaurant in New York gesichtet. Wie Bilder der DailyMail zeigen, wählte die Schauspielerin für ihren romantischen Abend ein figurbetontes, kurzes Blümchenkleid. Das kombinierte sie mit einer grünen Umhängetasche sowie roten Sandalen mit Absatz. Von der Schwangerschaft war der Mama nichts mehr anzumerken, denn ihr flacher Bauch kam in dem bunten Kleid gut zur Geltung. Ihr Mann entschied sich an dem Abend dagegen für einen sportlichen Look: Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue Stoffhose und blaue Sneaker.

Auch schon vor vier Wochen präsentierte Jen in einem coolen Outfit ihren After-Baby-Body. So erwischten sie Paparazzi, als sie gerade in einer Jeans und einem schwarzen bauchfreien T-Shirt durch die Straßen von New York spazierte. Ihre schlanke Figur gab kaum einen Hinweis darauf, dass sie erst im Februar ein Kind zur Welt gebracht hat.

Splash News / ActionPress Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

ActionPress / Robert O'Neil / SplashNews Jennifer Lawrence im August 2022

