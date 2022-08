Fünf Monate nach Geburt: Jennifer Lawrence zeigt ihren Bauch

Neu-Mama Jennifer Lawrence (31) ist ziemlich stylish unterwegs! Die Hunger Games-Darstellerin ist seit 2019 mit dem Galeristen Cooke Maroney verheiratet. Im Februar dieses Jahres erblickte dann ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Seitdem genießen sie wohl ihr Familienglück für sich, so bekam man die Drei bisher eher selten zu Gesicht. Nun wurde Jennifer aber in New York gesichtet und präsentierte mit ihrem bauchfreien Outfit ihren After-Baby-Body.

Mit einem Regenschirm in der Hand wurde die Schauspielerin von Paparazzi erwischt. Den Look, den sie für ihren Spaziergang durch die Straßen von New York gewählt hatte, war nicht nur besonders lässig, sondern gab auch einen Blick auf ihren After-Baby-Bauch frei: In einer weiten Mid-Waist-Jeans und einem schwarzen Crop-Top schlenderte die 31-Jährige durch die Gegend. Ihr flacher Bauch lässt dabei kaum noch erahnen, dass die "Red Sparrow"-Darstellerin vor rund fünf Monaten ein Kind auf die Welt gebracht hatte. Als sie die Fotografen entdeckte, lächelte sie mit einer dunklen schwarzen Sonnenbrille im Gesicht breit in die Kamera.

Bislang verriet die Neu-Mama noch nicht das Geschlecht ihres Nachwuchses. Doch bei einem Telefonat in der Ellen DeGeneres Show sprachen die Schauspielerin und die Moderatorin – die gleichzeitig auch Jennifers Nachbarin ist – über das Kind. "Ich höre dich manchmal mit ihm reden und es ist wirklich süß", sagte Ellen DeGeneres (64) – damit scheint sie das Babygeschlecht ausgeplaudert zu haben.

ActionPress / Robert O'Neil / SplashNews Jennifer Lawrence in New York

ActionPress / Robert O'Neil / SplashNews Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

