Heiratsvideo ohne Erlaubnis veröffentlicht: J.Lo ist sauer!

Jennifer Lopez (53) fühlt sich bestohlen! Nachdem sie und ihr Partner Ben Affleck (50) heimlich in Las Vegas geheiratet hatten, folgte vergangenes Wochenende die große Hochzeitsfeier mit Freunden und Familie. Am Freitag ging im Netz ein Video viral, in dem die Sängerin ihrem frisch Angetrauten zu diesem besonderen Anlass ein Ständchen gab. Jetzt stellte Jennifer klar, dass das Video ohne ihr Einverständnis veröffentlicht wurde!

Eine Instagram-Fanpage hatte das Video gerepostet, in dem der romantische Moment zwischen dem frisch verheirateten Paar eingefangen worden war. Unter dem Post hinterließ die "Jenny from the Block"-Interpretin einen erbosten Kommentar: "Wer auch immer das Video gemacht hat, hat unseren privaten Moment ausgenutzt. Ich weiß nicht, wo ihr das alle herbekommt, weil wir Geheimhaltungsvereinbarungen hatten und jeden gebeten haben, nichts von unserer Hochzeit zu teilen. Was wir davon teilen, liegt nur bei uns!" Das Video sei ohne ihr Einverständnis gestohlen und für Geld verkauft worden.

Daraufhin löschte der Fan-Account das Video sofort und postete stattdessen einen Screenshot von Jennifers Kommentar. Damit war der Superstar wohl einverstanden, denn er likte den neuen Post. Wer das Video aufgenommen und verbreitet hat, ist unklar.

On The JLo Jennifer Lopez im August 2022

X17 / ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez in Paris

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022

