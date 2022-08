Wird Scott Disick ausgegrenzt? Kris Jenner spricht Klartext!

Ist an den Gerüchten etwas dran? Scott Disick (39) führte mit Kourtney Kardashian (43) acht Jahre lang eine On-off-Beziehung, die 2015 ihr Ende fand. Daraufhin hatte der Unternehmer zahlreiche mehr oder weniger ernste Romanzen – momentan soll er Kimberly Stewart (43) daten. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hat ihren Mr. Right in Travis Barker (46) gefunden. Vor einigen Monaten wurde sogar geheiratet. Seitdem soll Scott von dem Kardashian-Jenner-Clan ausgeschlossen werden – Familienoberhaupt Kris Jenner (66) dementiert das jetzt aber!

Kris reagierte auf Instagram auf die Gerüchte, dass Kourtneys Ex angeblich ausgegrenzt werden würde. Das wäre absolut nicht der Fall: "Scott wird niemals von unserer Familie ausgeschlossen werden. Er ist der Vater meiner Enkelkinder und ein besonderer Teil unserer Familie", machte die 66-Jährige mehr als deutlich.

Aber auch Kourtney scheint nach wie vor ein gutes Verhältnis mit Scott zu haben. Als dieser kürzlich nämlich einen Autounfall hatte, kümmerte sie sich direkt um ihn. "Kourt und die Kinder haben gerade im Haus entspannt, als Scott ihnen die schrecklichen Nachrichten am Telefon überbrachte. Sie alle gingen sofort zu Scott, um nach ihm zu sehen und zu gucken, ob er irgendetwas braucht", hatte ein Insider HollywoodLife verraten.

Anzeige

Getty Images Die "Keeping Up With The Kardashians"-Stars im Dezember 2011

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Scott Disick, Kim Kardashian und Kris Jenner

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im September 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de