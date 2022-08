Patrice Aminati verrät: So groß war Charly Malika bei Geburt

Patrice Aminati gibt neue Details über ihre Tochter preis. Im März dieses Jahres hatten die Blondine und ihr Liebster Daniel (48) verkündet, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vergangene Woche war es dann endlich so weit und die Eltern durften ihre Tochter Charly Malika Aminati in den Armen halten. Nun verriet Mama Patrice auch, wie groß ihr Kind bei der Geburt war.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frischgebackene Mama jetzt einige Aufnahmen, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Sprössling zu sehen ist. Während Patrice die kleine Charly Malika auf dem ersten Foto liebevoll im Arm hält, zeigt das nächste Bild, wie das Baby seelenruhig in seinem Bett schlummert. "Seit dem 22.08.22 ist alles anders und alles hat einen ganz neuen Sinn", schwärmte die Beauty unter dem Post. Anschließend verriet sie dann auch noch, wie groß ihr Kind bei der Geburt war, denn sie schrieb: "Charly Malika, 48 Zentimeter pures Glück." Zudem gab sie stolz bekannt, dass ihre Tochter seit der Entbindung sogar schon 100 Gramm zugenommen habe.

In den Kommentaren brachten im Anschluss viele Nutzer ihre Begeisterung über die schönen Aufnahmen zum Ausdruck. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass Charly Malika wirklich unglaublich süß sei und er ihr einen guten Start ins Leben wünsche. "Oh mein Gott, wie klein und zierlich sie noch ist" oder: "Sie ist zauberhaft", kommentierten weitere Follower.

Instagram / patrice.eva Charly Malika Aminati, Daniel Aminatis Tochter

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati

Instagram / danielaminati Daniel Aminatis Tochter Charly Malika Aminati

