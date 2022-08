Will Jennette McCurdy wieder zurück zur Schauspielerei?

Kehrt Jennette McCurdy (30) eines Tages zurück? Die Schauspielerin wurde bereits in jungen Jahren weltbekannt: In der Teenie-Serie iCarly ergatterte sie eine Hauptrolle. Das ging ihr damals jedoch etwas gegen den Strich – sie packte erst kürzlich in ihrem Buch aus, dass ihre Mutter sie ins Rampenlicht zerrte. Das war auch einer der Gründe, warum sie der Schauspielerei den Rücken kehrte – doch ist das endgültig für Jennette?

In dem Podcast "Anna Faris is Unqualified" sprach die 30-Jährige über ihren Karrierewechsel. "Ich habe mit 24 Jahren mit der Schauspielerei aufgehört. Jetzt bin ich 30, aber damals war es wirklich ein harter Cut für mich. [...] Ich habe gesagt: 'Ich gehe nie wieder in die Nähe davon'", gab Jennette zu. Mittlerweile sieht sie es aber wieder gelassener und könnte sich ein Comeback durchaus vorstellen. "Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, zu schauspielern, indem ich vielleicht eine Rolle für mich selbst schreibe. Ich weiß nicht einmal, was das bedeuten könnte, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zurückzuerobern."

Aber Jennette ist sich noch durchaus bewusst, dass das Schauspielbusiness ein hartes Pflaster ist. "Entweder ist man völlig engagiert und verkauft seine Seele für die nächste Rolle oder nicht, es sei denn, man hat ein gewisses Maß an Erfolg, was ich nicht unbedingt erreicht habe", erklärte die einstige Kollegin von Miranda Cosgrove (29).

Getty Images "iCarly"-Cast und Michelle Obama

Getty Images Jennette McCurdy, April 2016

Getty Images Jennette McCurdy und Miranda Cosgrove bei einem Event in Los Angeles im Juli 2013

