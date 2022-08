Sexy in Gold: Ashley Graham posiert für den Pirelli-Kalender

Heiß, heißer, Ashley Graham (34)! Das US-amerikanische Model weiß genau, wie sie ihre Kurven in Szene setzt. Aber sie zeigt sich nicht einfach nur unverhüllt, sondern sendet damit meist eine Botschaft. Als frisch gebackene Mama präsentiert sie ihren Körper ganz bewusst, so wie er ist. Erst im Januar wurden sie und ihr Mann Justin Ervin Eltern von Zwillingen. 2020 erblickte schon Söhnchen Isaac das Licht der Welt. Jetzt widmet Ashley sich einer neuen Herausforderung: Sie darf ihm berühmten Pirelli-Kalender posieren!

Wie Dailymail berichtete, lichtete der italienische Reifenhersteller die Models dieses Jahr unter dem Motto "Liebesbriefe an die Muse" ab. Passen dazu zeigen die ersten Aufnahmen Ashley umhüllt von einem goldenen Tuch und mit Strümpfen und Handschuhen, die offenbar aus goldenem Latex bestehen. In diesem besonderen Outfit rekelte sie sich lasziv auf einem Sofa. Ashley reiht sich mit ihrem Shooting neben Topmodels wie Cara Delevingne (30) und Bella Hadid (25) ein, die gemeinsam mit ihr in der Ausgabe von 2023 zu sehen sein werden.

Zuletzt hatte Ashley ein Video von sich veröffentlicht, in dem sie sich fast komplett nackt zeigte. Lediglich mit einem Kissen bedeckt, hatte sie sich auf dem Bett in Pose geworfen. "Nach dem Ebenbild Gottes geschaffen!", schrieb sie dazu.

Ashley Graham, Model

Ashley Graham, Model

Ashley Graham, August 2022

