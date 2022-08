War Denise bei "Ex on the Beach" nur an Lorik interessiert?

Hatte Denise Hersing (26) auch an anderen Interesse? Bei Ex on the Beach traf die Braunschweigerin wieder auf ihren Bachelor in Paradise-Flirt Lorik Bunjaku (26). Schon im Vorfeld hatte sie angemerkt, seinetwegen in der Show zu sein und die Sache ein für alle Mal klären zu wollen. Tatsächlich verließen die beiden das Format gemeinsam – und dürfen sich über ein Happy End freuen: Sie sind immer noch ein Paar. Promiflash verriet Denise jetzt, ob sie bei "Ex on the Beach" überhaupt offen für andere Männer war.

Im Gespräch mit Promiflash stellte die 26-Jährige klar: Sie hatte bei den Dreharbeiten keine Augen für andere Kandidaten. "Das Ende von Lorik und mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange her und daher noch ganz frisch. So schnell könnte ich mich gar nicht auf jemand Neues einlassen", erzählte Denise. Doch wäre ihr immerhin jemand ins Auge gesprungen? "Nee, kann es nur optisch beurteilen und da wäre niemand dabei gewesen, der mir gefällt", machte sie deutlich.

Lorik war bereits vor Denise' Einzug in der "Ex on the Beach"-Villa. Dort hatte Paulina Pilch großes Interesse an ihm gezeigt. Beruhte das auf Gegenseitigkeit? "Sie war optisch hübsch und wir haben uns super verstanden, aber anscheinend hat sie mehr hineininterpretiert als ich", stellte Lorik im Promiflash-Interview klar. Für ihn sei das Ganze bloß ein Flirt gewesen.

RTL Lorik und Denise, ehemalige Kuppelshow-Kandidaten

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Bachelor in Paradise" 2021

