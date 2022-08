Enthüllt: Das ist der neue Freund von GNTM-Siegerin Lou-Anne

Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) stellt endlich ihren neuen Freund vor! Im vergangenen Juni hatte die diesjährige GNTM-Gewinnerin verraten, dass sie frisch verliebt sei. Auch einige kleine Details hatte die gebürtige Österreicherin bereits bekannt gegeben. Doch wer der Mann an ihrer Seite ist, erzählte die blonde Schönheit bisher noch nicht – bis jetzt. Nun verriet Lou-Anne: Ihr Freund heißt Cameron und ist Fußballer.

Wie die 19-Jährige gegenüber Bild bekannt gab, lernte sie den 23-Jährigen im vergangenen März auf Tinder kennen. "Er ist mir optisch direkt positiv aufgefallen. Allerdings war ich auch etwas unsicher, da er ein paar Zentimeter kleiner ist als ich", begann die Beauty von den Annäherungsversuchen zu berichten. Ein erstes Treffen fand dann in einem Restaurant in Düsseldorf statt, bei dem der Kicker seine Herzdame "wie ein Gentleman vom Hauptbahnhof" abgeholt hatte. Als Cameron Lou-Anne dann jedoch gefragt habe, ob sie seine Freundin sein will, sei die Influencerin erst einmal überfordert gewesen. "Anfangs wollte er eigentlich keine feste Beziehung", stellte sie klar.

Mittlerweile scheint das Paar jedoch mehr als glücklich zu sein, auch wenn es aktuell noch eine Fernbeziehung führt. Aufmerksamen Fans dürfte außerdem nicht entgangen sein, dass der gebürtige New Yorker vor wenigen Tagen einen von Lou-Annes Post begeistert kommentiert hatte. Unter einem Foto, auf dem das Model posiert, hinterließ Cameron einen Smiley mit Herzaugen.

AEDT/ Achtion Press Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, Juni 2022

Instagram / cammcgregor16_ Cameron, Freund von Lou-Anne Gleissenebner-Teskey

Franziska Krug/Getty Images for Ernsting's family Lou-Anne bei der Ernsting's family Fashion Show, 2022

