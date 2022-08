Diese Ausnahme macht GNTM-Lou-Anne für ihren neuen Freund

Die diesjährige Germany's next Topmodel-Gewinnerin Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) schwebt aktuell im siebten Himmel. Nachdem sich schon der Topmodel-Traum der Schönheit erfüllt hatte, scheint es jetzt auch in Liebesdingen sehr gut zu laufen. Ihren neuen Freund habe sie in Düsseldorf kennengelernt und ihn zunächst für einen Playboy gehalten, wie sie bereits berichtete. In einem Interview verriet Lou-Anne jetzt, wobei sie für ihren Partner sogar eine Ausnahme macht.

Bei VIPstragram plauderte das Model mit den beiden Hosts über seine neue Liebe. Er sei 23, Fußballer und deshalb nach Deutschland gekommen. Davor habe in New York gewohnt. "Er ist ein bisschen kleiner als ich. Das wollte ich früher eigentlich nie – also er ist so um die drei Zentimeter kleiner als ich – aber nachdem alles andere einfach tipptopp ist, dachte ich mir, dann schaue ich mal nicht auf diese drei Zentimeter", verriet die Beauty außerdem, während sie über das ganze Gesicht strahlte.

Das Interview führte die 19-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Martina Gleissenebner-Teskey (51), die zusammen mit ihrer Tochter an GNTM teilnahm und den dritten Platz belegte. Bei dieser wohne sie auch noch. Gerade sei sie aber erst nach einem zweiwöchigen Besuch bei ihrem Liebsten wieder nach Hause gekommen, berichtete Lou-Anne.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

Anzeige

Instagram / lou.gntm22.official Lou-Anne im Juni 2022 in Berlin

Anzeige

Instagram / martina.gntm22.official Lou-Anne und Martina, ehemalige GNTM-Kandidatinnen

Anzeige

Glaubt ihr, Lou-Anne wird noch bekannt geben, wer ihr neuer Freund ist? Bestimmt bald! Erstmal nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de