So ehrte Herzogin Kate schon verstorbene Prinzessin Diana

Herzogin Kate (40) lernte ihre Schwiegermutter Prinzessin Diana (✝36) zwar nie kennen, dennoch würdigt die Frau von Prinz William (40) sie hin und wieder auf liebevolle Weise! Heute jährt sich der Todestag der beliebten Prinzessin zum 25. Mal: 1997 geriet die einstige Frau von Prinz Charles (73) in einen schweren Autounfall und starb im jungen Alter von 36 Jahren. Noch immer wird Lady Di auf der ganzen Welt verehrt – und auch Herzogin Kate zollt der Mutter ihres Mannes regelmäßig Tribut!

In der Vergangenheit lassen sich einige Parallelen zwischen Diana und Kate entdecken. So trägt die 40-Jährige zu Veranstaltungen gerne ihren Verlobungsring – der einst Diana gehörte und ihr von William überreicht wurde. Auch bei ihren Outfits orientiert sich die modebewusste Kate an ihr und trägt voller Stolz hin und wieder Dianas Schmuck – wie ihre geliebte Tiara. Ein besonderer Moment war auch das niedliche Outfit, das Prinz George (9) bei der Taufe seiner Schwester trug: Es war nahezu identisch mit einem Look, den sein Vater im Jahr 1984 selbst einmal getragen hatte.

Aber nicht nur äußerlich setzt Kate Akzente, um der Prinzessin des Volkes zu erinnern. So benannte sie beispielsweise ihre Tochter nach ihr! Prinzessin Charlotte (7) heißt mit vollem Namen Charlotte Elizabeth Diana. Außerdem wurde sie in der gleichen Kirche wie ihre verstorbene Oma getauft, während Prinz George auf eine ähnliche Schule geht, für die sich auch Diana bei ihren Kindern entschied.

Getty Images Prinzessin Diana im November 1996

Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Prinz George (2015) und Prinz William als Baby (1984)

Getty Images Herzogin Kate mit ihrem Verlobungsring

