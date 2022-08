Zehn Jahre trocken: Peter Andre fühlt sich mit 49 total jung

Sein Alkoholverzicht brachte ihm nur Vorteile – sowohl mental als auch optisch! Mit Katie Price (44) hat Peter Andre (49) zwei gemeinsame Kinder und war vier Jahre mit ihr verheiratet, ehe sie sich 2009 scheiden ließen. Beide hatten in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen. Seiner Ex warf der Sänger sogar vor, ein Problem mit Rauschmitteln zu haben. Er selbst scheint sein Leben inzwischen im Griff zu haben: Peter ist seit zehn Jahren trocken und fühlt sich mit 49 Jahren besser denn je!

In seiner Kolumne im new! magazine schrieb der Musiker über sein Wohlbefinden und betonte, dass vor allem der fehlende Alkohol Einfluss darauf hat. "Ich habe vor etwa zehn Jahren mit dem Trinken aufgehört, und ich glaube, das hat einen gewaltigen Unterschied gemacht." Inzwischen fühle er sich bei Weitem besser. Peter ist mit 49 Jahren auch noch top in Form. "Ich verzichte auf nichts und zähle auch nicht die täglichen Kalorien, ich esse einfach, was ich liebe: Pizza, Nudeln und Donuts", erzählte er. Jede ungesunde Mahlzeit gleiche der vierfache Vater aber mit Obst und Salat aus.

Doch nicht nur Peter hat aufgehört zu trinken, sondern auch seine Frau Emily MacDonagh. In ihrer Ehe herrscht Alkoholverbot. "Keiner von uns trinkt Alkohol. Ich glaube, dass Trinken manchmal zu Streitereien führen kann", hatte der Brite 2018 gegenüber OK! erklärt. Die beiden sind inzwischen seit sieben Jahren glücklich verheiratet.

Anzeige

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Februar 2009 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Peter Andre, Sänger

Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, Juli 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de