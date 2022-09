Romeo Beckham wird 20: So süß gratulieren David und Victoria

Romeo Beckham (20) ist so langsam erwachsen! Der mittlere Sohn von Fußballer David Beckham (47) und seiner Frau Victoria (48) genießt seine Jugend im Moment in vollen Zügen. Nachdem er sich von seiner Freundin Mia Regan getrennt hat, soll er nun mit einer neuen Beauty anbandeln - und zwar einer kanadischen Fußballerin. Jetzt hat er aber erst einmal einen Meilenstein zu feiern. Romeo wird nämlich 20 Jahre alt und David und Victoria gratulieren mit niedlichen Kinderbildern!

In ihrer Instagram-Story teilte Victoria die süßen Schnappschüsse aus dem Familienalbum. "Fühlt sich wie gestern an", schrieb sie in Nostalgie darunter. Die Fotos zeigen, dass Romeo schon als Kind ein echter Wildfang war: Er posierte gerne mit langen blonden Haaren und einem frechen Grinsen. Dazu teilte die ehemalige Spice Girls-Sängerin noch Bilder von ihrem Sohn heute und gratulierte ihm emotional zum Geburtstag: "Wir lieben dich und sind so stolz auf den unglaublichen jungen Mann, der aus dir geworden ist!"

Zuletzt hatte Romeo seine Tattoo-Sammlung wieder vergrößert. Er ließ sich das Wort "Love" auf dem Finger verewigen. Damit folgte er dem Beispiel seines Vaters David und seines älteren Bruders Brooklyn (23), die beide auch große Fans der Tintenkunst sind.

Anzeige

Instagram / davidbeckham Romeo und David Beckham

Anzeige

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Romeo und David Beckham, August 2022

Anzeige



