Wie Papa David und Brooklyn: Romeo Beckham hat neues Tattoo

Romeo Beckham (19) tritt in die Fußstapfen von Papa David (47) und Bruder Brooklyn (23)! Dass das Beckham-Familienoberhaupt auf Tattoos steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Brooklyn weist ebenfalls bereits eine Sammlung von rund 100 Tattoos auf, von denen eine beträchtliche Menge seiner Frau Nicola (27) gewidmet ist. Doch auch der mittlere Sohn der Beckham-Familie scheint vom Tattoofieber angesteckt worden zu sein: Mit einem neuen Motiv folgt Romeo der Vorliebe von David und Brooklyn für Tätowierungen!

Mit einer Story auf dem Instagram-Account zeigte Romeo seinen Fans das neue Tattoo: Der 19-Jährige ließ sich das Wort "Love" (zu deutsch: Liebe) tätowieren – dabei ziert jeweils ein Buchstabe einen Finger des Hotties. Auf dem Bild seiner frisch tätowierten Hand markierte er zudem den Tattoo-Künstler Tatu Panda. Mittlerweile wurde der Post allerdings wieder gelöscht.

Das "Love"-Tattoo ist nicht das erste des Beckham-Sprösslings: So zieren beispielsweise die Worte "freedom to love" (übersetzt: "Freiheit zu lieben"), "free spirit" (zu deutsch: "Freigeist") und eine große Taube Romeos Handgelenk. Außerdem inspirierte er sich von dem Flügel-Tattoo im Nacken seines Vaters und ließ ein ähnliches Motiv stechen. Zudem schmückt er sich mit einer steinernen Engelsstatue, die sich über die gesamte Länge seines Unterarms erstreckt sowie mit einem Torso-Tattoo mit der Aufschrift "freedom to dream" (übersetzt: "Freiheit zum Träumen").

Instagram / nicolaannepeltz David Beckham und seine Söhne, 2021

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Juni 2022

Getty Images Romeo Beckham im März 2022 in Paris

