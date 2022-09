Süß! Leni Klum verbringt Zeit mit Papa Seal nach ihrem Umzug

Leni Klum und ihr Adoptivvater Seal (59) sind offensichtlich ein Herz und eine Seele. Bereits im vergangenen Jahr schwärmte der Sänger von der Bindung, die er zu der Tochter seiner Ex-Frau Heidi Klum (49) hat. Vor wenigen Tagen zog das Nachwuchsmodel nach New York, um dort das College zu besuchen. Doch ihrem Umzug nutzte Leni nun auch dazu, wieder Zeit mit ihrem Papa Seal verbringen zu können.

Paparazzi hielten das Aufeinandertreffen der 17-Jährigen mit ihrem Vater am Mittwoch fest. Auf den süßen Bildern, die Hollywood Life vorliegen, ist zu sehen, wie der Musiker und sein Nachwuchs sich eine innige Umarmung geben. Überglücklich lächelt Seal, während sich seine Tochter an ihn kuschelt. Das Vater-Tochter-Duo traf sich, um in Flushing gemeinsam das Spiel von Serena Williams (40) bei den US Open anzusehen.

Bereits im Juli wurden Fotografen Zeugen der engen Bindung zwischen dem "Kiss from a Rose"-Interpreten und Leni. Bei einem Aufeinandertreffen in Beverly Hills begrüßte sich das Papa-Kind-Gespann mit einer herzlichen Umarmung. Vor allem das Nachwuchsmodel schien sich sehr über das Treffen mit ihrem Adoptivvater zu freuen.

Getty Images Leni Klum im Juni 2022

Getty Images Seal, Musiker

BACKGRID / SplashNews.com Leni Klum und Seal bei der Premiere von "The Harder They Fall"

