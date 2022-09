Zusammen mit MGK: Avril Lavigne hat Stern auf Walk of Fame

Über diese Ehre ist Avril Lavigne (37) besonders stolz! Die Sängerin wurde 2002 durch Songs wie "Complicated" weltberühmt. Trotz ihres Images als freche Rockgöre ist sie heute vor allem in ihrem Privatleben etwas zur Ruhe gekommen. Seit März 2022 ist sie glücklich mit Musiker Mod Sun (35) verlobt. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums durfte sie sich über eine weitere große Ehre freuen: Avril bekam endlich einen Stern auf dem Walk of Fame!

"Das ist wahrscheinlich einer der coolsten Tage meines Lebens", schwärmte Avril bei der Enthüllung ihres Sterns. "Aber ich habe das nicht alleine geschafft. Meine Familie musste Opfer bringen, damit ich meine Träume verwirklichen konnte", fügte sie ehrlich hinzu. Wie das Hello Magazine berichtete, wurde sie bei diesem besonderen Anlass nicht nur von ihrem Verlobten unterstützt, sondern auch von berühmten Gästen: Kumpel Machine Gun Kelly (32) durfte sogar eine Rede halten. "Du bist eine Inspiration für eine ganze Generation von Kids wie mich, die Baggy-Jeans trugen, skateten und nicht der MTV-Version entsprachen, die Mädchen haben wollten", lobte der Musiker.

In Anlehnung an ihre zweite veröffentlichte Single "Sk8ter Boi" trug Avril einen Pullover mit der Aufschrift "Skateboarden ist kein Verbrechen". Die Single erschien ebenfalls auf ihrem ersten Album. Erst im Juni stellte sie das Album-Cover von damals nach und schoss ein Foto von sich in einem ähnlichen Outfit und der gleichen Pose.

Getty Images Avril Lavigne bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem Walk of Fame, August 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Avril Lavigne in Los Angeles 2022

Getty Images Avril Lavigne mit ihrem Verlobten Mod Sun in Los Angeles 2022

