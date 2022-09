Bestätigt: Katja Krasavice sitzt wirklich in der DSDS-Jury!

Die DSDS-Jury ist vollständig! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Poptitan im kommenden Jahr für die letzte Staffel der Castingshow zurückkehrt. Neben ihm wurden auch schon der einstige Sieger Pietro Lombardi (30) und die Sängerin Leony bestätigt. Darüber hinaus gab es Gerüchte, dass auch Katja Krasavice (26) am Jurypult Platz nehmen soll – und tatsächlich: Auch die Rapperin ist mit dabei!

Wie RTL nun offiziell bekannt gab, wird die YouTuberin im kommenden Jahr ebenfalls über die Gesangsleistung der Kandidaten urteilen. Die Dreharbeiten für die Castings sollen bereits in Kürze starten. Katja ist auch schon ziemlich aufgeregt. "DSDS und ich – ich freu‘ mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit – von mir aus kann es sofort losgehen", schwärmte die 26-Jährige.

Auch Chefjuror Dieter kann es offenbar kaum erwarten, Katja in der Jury willkommen zu heißen. "Die geilen Nachrichten sind, Katja ist dabei. Katja ist die vierte Jurorin. Ich freue mich. Da wird richtig was los sein. Senf an die Decke, Spaß für euch. Wir werden uns alle zusammen totlachen. Seid dabei. Die geilste Jury aller Zeiten", ist sich der Musiker sicher. Die beiden hatten vor wenigen Monaten gemeinsam einen Song aufgenommen.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS



