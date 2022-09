Drei "The Voice"-Juroren buzzern für Lisa: Fans sind sauer

Diese Entscheidung können die Zuschauer offenbar nicht nachvollziehen. Bei The Voice of Germany suchen in diesem Jahr Peter Maffay (73), Rea Garvey (49), Stefanie Kloß (37) und Mark Forster (39) die talentiertesten Sänger und Sängerinnen. Auch Lisa Pauli versuchte ihr Glück bei den Blind Auditions und konnte bis auf Stefanie alle Juroren überzeugen – am Ende ging sie zu Rea. Fans teilen die Begeisterung allerdings nicht.

Auf Twitter machten mehrere Zuschauer ihrem Ärger Luft. Sie konnten nicht verstehen, warum drei Juroren für die 21-jährige Studentin gebuzzert hatten. "Meine Güte, das war wirklich schlecht. Aber es wurde gedrückt. Was hören die, was ich nicht höre?" oder "Rea buzzert an der schiefsten Stelle?", ärgerten sich die User.

Andere konnten vor allem nicht verstehen, warum Lisa eine Runde weiterkommt – die Tirolerin Babs Luggin aber nicht. Keiner hatte sich für die Musikerin umgedreht. "Bei diesem Einheitsbrei wird wieder gedrückt und die Tirolerin, die mal echt Alleinstellungsmerkmal hatte, lassen sie gehen" oder "Bei dem Schreihals wird gebuzzert, aber bei der Tirolerin nicht", kritisierten die Fans.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice of Germany" 2022

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey bei "The Voice of Germany", 2022

ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner Babs, "The Voice of Germany"-Kandidatin 2022

