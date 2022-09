Herzogin Meghans Ehegelübde: Das sagte sie zu ihrem Harry!

Es sind ganz private Einblicke! Im Jahr 2018 gaben sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) das Jawort. Mittlerweile haben die beiden auch schon zwei Kinder und scheinen trotz einigen Familiendramen auch total glücklich zu sein. Laut einem Insider will das Paar erneut heiraten, was man wohl in ihrer Netflix-Serie sehen kann. Aber bevor dies so weit ist, blickt die einstige Schauspielerin auf ihre erste Feier zurück: Das hat Meghan in ihrem Eheversprechen gesagt!

Im Interview mit The Cut sprach sie über ihre Liebesgeschichte mit Harry, welche sie nie wirklich öffentlich zeigen konnte. Das soll sich mit der neuen Serie ändern, erklärte Meghan und offenbarte passend dazu die finalen Worte ihres Ehegelübdes. Es beruhige sie zu wissen, dass "die Liebe immer gewinnen werde". Dieses Gefühl würde sie auch den Leuten geben, die ihre Serie schauen werden.

Worum genau die Netflix-Produktion gehen wird, ist nicht bekannt und Meghan wollte auch nicht wirklich weitere Details preisgeben. Aber eine Sache wollte sie dann doch verraten: "Wenn die Medien eine Geschichte um dich herum kreiert haben, ist es schön, irgendwann seine eigene zu erzählen."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit im Jahr 2018

