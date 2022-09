Katja Krasavice in DSDS-Jury: Die Fans sind zwiegespalten

Wie wird sich Katja Krasavice (26) wohl als Jurorin machen? Für die letzte Staffel von DSDS wurde der Poptitan Dieter Bohlen (68) wieder mit ins Boot geholt. Neben ihm werden der einstige Sieger der Gesangsshow, Pietro Lombardi (30) und die Sängerin Leony sitzen. Nun wurde bekannt, dass Katja ebenfalls mit von der Partie ist – doch was halten eigentlich die Promiflash-Leser davon?

In einer Promiflash-Umfrage konnten die Leser nun abstimmen, ob sie sich darüber freuen, die "Onlyfans"-Interpretin in der DSDS-Jury zu sehen. Von insgesamt 785 Teilnehmern [Stand: 02. September, 19:38 Uhr] sind 363 der Befragten (46,2 Prozent) begeistert davon, die Rapperin in der Castingshow zu sehen. 422 Personen – was 53,8 Prozent entsprechen – hätten sich lieber eine andere Musikerin gewünscht. "Eine Frau, die selbst mit Autotune 'singt', beurteilt andere, ob sie singen können?", fragte sich zum Beispiel ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Der Poptitan selbst ist sehr erfreut darüber, dass die Webvideoproduzentin mit dabei ist. "Die geilen Nachrichten sind, Katja ist dabei. Katja ist die vierte Jurorin. Ich freue mich. Da wird richtig was los sein. Senf an die Decke, Spaß für euch. Wir werden uns alle zusammen totlachen. Seid dabei. Die geilste Jury aller Zeiten", versicherte Dieter in einem Instagram-Video.

Instagram/katjakrasavice Pietro Lombardi und Katja Krasavice im April 2022

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice mit ihren Auszeichnungen

ActionPress / Krick, Jens Dieter Bohlen bei seinem Comeback-Auftritt, August 2022 in Bonn



