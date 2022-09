Arbeiten Verbrecher in Andrej Mangolds Klub auf Mallorca?

Was steckt wirklich hinter dem Ausstieg von Andrej Mangold (35) aus seinem Klub-Projekt auf Mallorca? Im Mai hatte sich der ehemalige Bachelor einen Traum erfüllt: Er eröffnete seinen eigenen Klub auf der spanischen Insel. Doch die Freude hielt nicht lange an: Bereits zweieinhalb Monate später musste er einsehen, dass das Projekt gescheitert ist. Doch offenbar gibt es noch einen weiteren Grund für das Aus des Edelklubs.

RTL deckte in der Doku "Rauschgift, Rotlicht, Rocker – Der kriminelle Kampf um unsere Lieblingsinsel Mallorca" auf, dass im Hello the Club ehemalige hochrangige Mitglieder des spanischen United-Tribunes-Ablegers beschäftigt sind. Die rockerähnliche Gruppierung soll die Tür des Klubs beherrschen. Der Türsteher Stefan Milojevic ist angeblich sogar der Anführer der Gang. Er wurde erst vor zwei Monaten zu einer anderthalbjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Andrej erklärte jedoch, von den Machenschaften der Kriminellen in seinem Klub nichts geahnt zu haben.

Die Rezensionen auf Google machen deutlich, wie skrupellos die Türsteher wirklich sind. "Meidet unbedingt diesen Klub, hochaggressive Türsteher, die gnadenlos sind und jedes Gesetz missachten" oder "Türsteher respektlos, Kollegen wurden bewusstlos geschlagen und rausgeschmissen, wurden wie Tiere behandelt" sind nur einige der Bewertungen.

Instagram/dregold Andrej Mangold auf Mallorca im April 2022

Getty Images Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Getty Images Andrej Mangold, Juli 2022

