Werden Sussexes und Cambridges Treffen in England vermeiden?

Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) werden in ein paar Tagen nach England reisen. Das Ehepaar lebt aktuell in Kalifornien, nachdem es sich von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen hatte. Zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William soll es seitdem Spannungen geben. Dahingehend soll das Verhältnis zwischen der ehemaligen Schauspielerin und ihrer Schwägerin Herzogin Kate (40) von Beginn an unterkühlt gewesen sein. Deshalb wollen die Cambridges und die Sussexes angeblich ein Zusammentreffen in England vermeiden.

Harry und Meghan möchten in England einige Wohltätigkeitsveranstaltungen besuchen. William und Kate halten sich aktuell gemeinsam mit der Queen in Schottland auf, werden wohl aber noch während der Anwesenheit von Harry und Meghan nach England zurückkehren. "Es wird die nächsten Tage interessant werden, wenn Harry und Meghan nach Europa reisen und dort ein königliches Versteckspiel spielen", äußerte sich der "The Day Diana Died"-Autor Christopher Andersen gegenüber US Weekly. "Es wird alle Merkmale einer altmodischen Farce haben, in der diese Leute versuchen, sich gegenseitig aus dem Weg zu gehen."

Das letzte Mal besuchten der Herzog und die Herzogin von Sussex das Königshaus zum Platin Jubiläum der Queen im Juni. Schon damals sei kein privates Treffen zwischen ihnen und dem Herzog und der Herzogin von Cambridge zustande gekommen. Stattdessen soll die Suits-Darstellerin ihre Schwägerin während eines Gottesdienstes sogar absichtlich ignoriert haben.

Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

Herzogin Meghan und Herzogin Kate im März 2019

