Neues Buch enthüllt: Meghan brachte Kate wirklich zum Weinen

Das ist aber nicht die feine englische Art. Seitdem Prinz Harry (37) und seine Frau Meghan (40) vor rund zwei Jahren die britische Königsfamilie hinter sich gelassen haben und das Leben mit ihren zwei Kindern in den USA genießen, ist das Verhältnis der Royals zu dem Paar angespannt. Doch schon vorher soll die Beziehung nicht einfach gewesen sein. Besonders zwischen der einstigen Schauspielerin und Herzogin Kate (40) soll es immer wieder zu Zankereien gekommen sein. In einem neuen Buch wurde nun offenbar ein älteres Gerücht bestätigt – und zwar, dass Meghan ihre Schwägerin Kate sogar schon zum Weinen gebracht hat.

Wie The Sun berichtet, sei die 40-Jährige 2018 bei Meghans Brautjungfern-Anprobe in Tränen ausgebrochen, weil die Ex-Suits-Darstellerin Prinzessin Charlotte (7) mit der Tochter einer Freundin verglichen habe. Dies behauptet zumindest der royale Biograf Tom Bower in seinem neuen Buch. Angeblich sollen sich die beiden Frauen zudem darüber uneinig gewesen seien, ob die Mädchen Strumpfhosen tragen sollten oder nicht. Als Meghan ihren Unmut geäußert habe, sei Kate in Folge der Geburt ihres Sohnes Louis (4) "zu müde gewesen, um mit der Meinungsverschiedenheit fertig zu werden".

Daraufhin hätten sich Meghan und Kate erneut in die Haare bekommen. Dieses Mal sei die Länge von Charlottes Kleid der Auslöser gewesen. Zudem habe die Herzogin von Sussex keinen Kompromiss eingehen wollen. In ihrem späteren Interview mit Oprah Winfrey (68) hatte die 40-Jährige diese Behauptungen dann jedoch entschieden von sich gewiesen.

Getty Images Herzogin Kate im Juli 2022

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon 2019

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

