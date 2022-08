Ex Chris ist wieder vergeben: So denkt Eva Benetatou darüber

Eva Benetatou (30) meldet sich zu Wort. Vor wenigen Tagen gab Chris Broy (33), der Ex der ehemaligen Bachelor-Kandidatin, im Netz bekannt, dass er wieder glücklich vergeben ist. Bereits einige Wochen zuvor spekulierten die Fans des einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmers darüber, ob es eine neue Frau in seinem Leben gibt. Doch was denkt eigentlich Eva, die Mutter seines Sohnes, über Chris' Liebesnews?

"Also Freunde, mir ist es egal, ob Chris vergeben ist oder nicht. Er soll glücklich werden", teilte die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Zudem verriet sie, dass sie, wie auch seine Fans, nicht wisse, wer die neue Partnerin des 33-Jährigen ist – auch ihr gemeinsamer Sohn habe sie noch nicht kennengelernt. "Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass mir des Öfteren zu Ohren gekommen ist, es sei Jenefer R. – wenn dem so ist, dann hat mich mein Bauchgefühl von Anfang an ja nicht getäuscht", kommentierte Eva das Rätsel, wer die neue Frau an Chris' Seite ist.

Fans vermuten, dass es sich dabei um Jenefer Riili handelt, die gemeinsam mit dem Reality-TV-Star an "Kampf der Realitystars" teilgenommen hat. Bereits damals wurde spekuliert, dass es zwischen den beiden Influencern mächtig gefunkt haben könnte. Kurz darauf ging die Beziehung von Chris und Eva in die Brüche.

Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

Eva Benetatou, Influencerin

Jenefer Riili, TV-Bekanntheit

