Nach Handball-Rückkehr: Eric Sindermann hatte erstes Spiel

Eric Sindermann (34) hat eine zweite Karriere gestartet. Eigentlich ist der immer gut gelaunte Entertainer eher im Fernsehen zu Hause. Aktuell ist er mit Katharina Hambuechen in Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch das scheint ihm nicht reichen: Im Juli verkündete er, dass er wieder Handball spielen wird. Nun stand für den 34-Jährigen das erste Spiel an – konnte er überzeugen?

In seiner Instagram-Story teilte der Reality-TV-Star seinen Followern mit, wie es lief: "Erstes Spiel, erster Punkt, wir sind Tabellenführer!", freute er sich. Später meldete er sich in einer ruhigen Minute noch mal: "Erstes Spiel war gut gewesen, aber da ist viel Verbesserungspotenzial bei mir noch. Ich muss auf alle Fälle wieder körperlich fitter werden", zog er als Fazit aus dem Match. Aber Eric ist motiviert: "Also ich bin ja immer im Fitness, laufen. Aber Handball ist noch mal ein ganz anderer Sport. Aber ich werde in den nächstem Wochen richtig Gas geben!"

Auch in Erics Liebesleben läuft es drunter und drüber. Nachdem zuerst das Gerücht im Umlauf gewesen war, dass er mit der Bloggerin Jennestina Schultze zusammen ist, teilte er zuletzt einen Schnappschuss mit Sanja Alena. Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus hat er sich aber bisher noch nicht genauer geäußert.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, August 2022

Instagram / jennestinamor Jennestina, Influencerin

