TV adé? Eric Sindermann kehrt zurück zur Handball-Karriere

Eric Sindermann (33) widmet sich wieder dem Sport! Im vergangenen Jahr arbeitete der Berliner hart an seiner Reality-TV-Karriere. Nachdem er bei Ex on the Beach für Furore gesorgt hatte, zog er auch noch in den TV-Container bei Promi Big Brother ein. Schon bald ist der Designer zudem bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch in den vergangenen Wochen zeigte sich Dr. Sindsen bedrückt und fürchtete um seine Existenz. Nun schlägt er sogar ganz neue Töne an: Eric knüpft an seine alte Karriere als Handballer an!

Via Instagram verkündete der 33-Jährige seinen neuen alten Karriereweg: "Ich habe mich dazu entschieden, nächste Saison noch mal Handball zu spielen – beim SV Jahn Bad Freienwalde, wo ich auch meine Karriere beendet hatte." Das Angebot habe er überraschend bekommen und zugesagt. "Irgendwie hatte ich voll Bock und bin davon überzeugt, dass mich der Handball wieder aus der aktuell schwierigen Phase rausbringt", merkte der selbst ernannte Modekönig an.

Doch hat Dr. Sindsen damit überhaupt noch Zeit für TV-Produktionen? "Natürlich stehen mein Geschäft und das TV-Business weiterhin an Nummer eins", stellte er direkt klar. Der Sport sei aber eine gelungene Abwechslung zu seinen restlichen Standbeinen.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

Anzeige

ActionPress Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de