"Was zur Hölle?": Fan küsst Alicia Keys während des Konzerts

Damit hat Alicia Keys (41) nicht gerechnet! Die Sängerin wurde mit Soul-Hits wie "Empire State Of Mind" weltweit berühmt. Nachdem sie beim diesjährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) von der Monarchin selbst für ein Konzert ausgesucht wurde, ist die US-Amerikanerin jetzt erfolgreich auf ihrer "Alicia + Keys World Tour" und spielt in ausverkauften Hallen. Bei einem Konzert in Kanada wollte ein Fan Alicia aber näherkommen als die anderen!

Nach ihrem Auftritt wurde ein kurzer Clip von einer Situation auf Instagram veröffentlicht, in der Alicia während der Performance von "Empire State Of Mind" eigentlich nur die Nähe zum Publikum suchte. Doch eine Frau hinter der Absperrung wurde wohl besonders emotional: Sie beugte sich zu der Sängerin, griff nach ihrem Gesicht und küsste sie fest auf die Wange. Die wahrscheinlich nett gemeinte Geste ließ Alicia schockiert zurück. "Ich dachte nur: Was zur Hölle? Weiß sie nicht, in was für Zeiten wir leben?", kommentierte sie den Post. Für die Verfechterin des Feminismus eine klare Grenzüberschreitung.

Alicias Fans verstehen gut, dass sie von dieser übergriffigen Reaktion nicht besonders begeistert war. Ihnen fiel aber vor allem auf, dass der anwesende Sicherheitsdienst nicht rechtzeitig eingegriffen hat. "Nun ja, die Security war ihren Job am nächsten Tag wohl los", vermutete nicht nur ein Follower.

Alicia Keys, Musikerin

Alicia Keys bei den MTV EMAs 2020 in Los Angeles

Alicia Keys und ihr Sohn Egypt Daoud Dean bei den iHeartRadio Music Awards in L.A. im März 2019

