Wegen Olivia und Harry? Pressekonferenz ohne Florence Pugh

Hatte Florence Pugh (26) dabei etwa einen Hintergedanken? Ihr neuer Film "Don't Worry Darling" wird in wenigen Tagen Premiere feiern. Darin stand sie zusammen mit Harry Styles (28) vor der Kamera, der sich am Set in Regisseurin Olivia Wilde (38) verliebte. Die Hauptdarstellerin war davon gar nicht begeistert, auch weil Olivia zu dem Zeitpunkt noch mit Ex-Mann Jason Sudeikis (46) liiert war. Ob das der Grund war, warum Florence bei der Pressekonferenz des Films fehlte?

Wie The Wrap berichtete, wird Florence bei keinem der Promo-Events für ihren neuen Streifen dabei sein, auch nicht bei der Pressekonferenz während der Filmfestspiele in Venedig. Harry und seine Olivia hingegen schon. "Sie wird uns vom Set von 'Dune' grüßen, weil sie keine Presse macht", erklärte ein Sprecher des Studios. Es könnte aber durchaus auch sein, dass Florence auf die Konferenz verzichtet, um ihren Co-Stars aus dem Weg zu gehen. Denn dass Olivia noch in festen Händen war und Jason sogar noch mit den Kindern zu Besuch kam, als ihre Liaison begann, sorgte wohl für viele Unstimmigkeiten während der Dreharbeiten.

Dass Florence am Set von "Dune: Part Two" an der Seite von Timothée Chalamet (26) beschäftigt sein wird, ist bereits bekannt und könnte noch eher der Grund für ihr Fehlen sein. Denn für die Premiere und das anschließende Screening von "Don't Worry Darling" wird sie von den Dreharbeiten extra eingeflogen.

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de