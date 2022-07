Wow! Diese coolen Stars stoßen im zweiten "Dune"-Film dazu

Die "Dune"-Fortsetzung wird immer vielversprechender! Nachdem der erste Part der Neuverfilmung des Fantasy-Klassikers einige Oscars ergattert hat, kam die Nachricht über die Fortsetzung nur wenig überraschend. Die Zuschauer freuen sich bereits riesig darauf zu sehen, wie die packende und außergewöhnliche Geschichte um Paul Atreides (Timothée Chalamet, 26) weiter interpretiert wird. Allein vom Cast her dürfte es wieder ein Fest werden: Für den zweiten "Dune"-Film haben die Produzenten sich ein paar der gefragtesten Schauspieler klargemacht!

Das berichtet nun Just Jared. Niemand Geringeres als Hottie Austin Butler (30) stößt in "Dune"-Teil zwei dazu! Der "Elvis"-Star wird die Rolle des Harkonnen-Erben Feyd-Rautha spielen. Beauty Florence Pugh (26), die man bereits aus Streifen wie "Black Widow" und "Little Women" kennt, wird Prinzessin Irulan verkörpern. Ihren Vater Emperor Shaddam IV. wird Schauspiellegende Christopher Walken (79) auf der Leinwand zum Leben erwecken. Auch James Bond-Schönheit Léa Seydoux (37) hat eine Rolle ergattert: Sie wird Lady Margot spielen.

Wie Warner Bros. gerade erst bestätigt hat, haben die Dreharbeiten bereits begonnen – sie finden unter anderem in Budapest, Abu Dhabi, Jordanien und Italien statt. Der Streifen soll im November 2023 in die Kinos kommen. Das Filmstudio teasert über Timothées Hauptrolle an: "Vor die Wahl gestellt zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des bekannten Universums, versucht er, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die nur er voraussehen kann."

Getty Images Austin Butler bei der Met Gala 2022

ActionPress Collage: Florence Pugh bei der Fashion Show von Valentino

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Dune"-Premiere in London

